Coprono di falsità un familiare poi assolto 4 volte, maxi condanna per calunnia (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - La calunnia è un venticello, ma talvolta può inferocirsi fino a diventare una bufera. Come nel caso di un uomo processato per otto anni dal 2012 e innocente per quattro volte. Per averlo trascinato in questa epopea giudiziaria, marito e moglie, a cui il bersaglio delle accuse era legato da vincoli di parentela, sono stati condannati per calunnia a un anno e otto mesi (pena sospesa) col rito abbreviato e a un risarcimento da determinarsi in sede civile, con una provvisionale di 60 mila euro. Un verdetto così sferzante è raro per questo tipo di reato. Protagonista della vicenda un sessantenne ragioniere milanese, difeso dall'avvocato Barbara Indovina, vittima di contestazioni ingiuste, provenienti dal suo entourage familiare. Dalla richiesta ... Leggi su agi

