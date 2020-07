Caso Bale, l’agente fa chiarezza: “Resterà a Madrid. Rapporto incrinato con Zidane? Ecco tutta la verità” (Di martedì 21 luglio 2020) "Gareth sta bene, ha ancora due anni di contratto. Ama vivere a Madrid e non andrà da nessuna parte. Certo, c'è stato interesse nei suoi confronto ma è difficile trovare un club che possa permetterselo".Sono le parole dell'agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, soffermatosi sul futuro del suo assistito dopo i rumors di mercato circolati nelle ultime settimane che vedevo come protagonista proprio il gallese. A fare chiarezza durante un'intervista concessa ai microfoni della "BBC" è stato proprio il procuratore del centrocampista."Lui è legato a un contratto fino al 2022, Bale non rientra nei piani di Zinedine Zidane che non lo ha quasi mai impiegato dal ritorno del campionato dopo il lockdown: "Gareth non sta cercando di sopravvivere a Zinedine ... Leggi su mediagol

Nel bel mezzo della festa per la conquista della Liga il Real Madrid fa i conti anche con il caso Gareth Bale. Ma Jonathan Barnett, agente del gallese, preferisce fare chiarezza sulla situazione e ai ...

