Atalanta, Castagne deluso per il Pallone d’Oro non assegnato: “Lo vincerò l’anno prossimo” (Di martedì 21 luglio 2020) La notizia della mancata assegnazione del Pallone d’Oro 2020 per via dell’emergenza coronavirus ha colpito molti esponenti illustri del mondo del calcio, e in tanti hanno manifestato il proprio disappunto per questa decisione di France Football. C’è però anche chi ha deciso di ironizzare, come il terzino dell’Atalanta Timothy Castagne: “Niente di grave, lo vincerò l’anno prossimo allora”. Su Twitter il suo messaggio è diventato virale, anche se sembra molto complicato possa riuscire nel suo intento. Leggi su sportface

