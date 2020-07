Amber Heard accusa Johnny Depp: “Ha minacciato più volte di uccidermi” (Di martedì 21 luglio 2020) Amber Heard, le nuove accuse contro Johnny Depp: “Minacciò più volte di uccidermi” Uno dei casi più seguiti in tutto il mondo e portato poi in tribunale è quello che coinvolge Amber Heard e Johnny Depp. L’attrice ha scritto una dichiarazione di 39 pagine, per poi consegnarla ai giudici inglesi impegnati nella causa di Depp avanzata contro il tabloid The Sun per diffamazione. Secondo le nuove dichiarazioni, Depp avrebbe minacciato più volte di uccidere l’ex moglie. Nelle note si leggono gli appunti minuziosi della donna: “L’abuso fisico includeva pugni, schiaffi, calci, colpi alla testa e ... Leggi su tpi

