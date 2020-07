Xbox Games Showcase: anche il pre show sarà imperdibile (Di lunedì 20 luglio 2020) Geoff Keighley raccomanda di non perdere neanche il pre show dell’Xbox Games showcase del 23 luglio, che presenterà diverse première mondiali Il 23 luglio assisteremo all’Xbox Games showcase, che si concentrerà esclusivamente sui prossimi giochi in uscita. Durante l’evento principale verrà presentata la campagna di Halo: Infinite, oltre ad altri titoli esclusivi dei team acquistati da Microsoft negli ultimi anni, e ovviamente third party. Il pre show sarà presentato da Geoff Keighley, host dei The Game Awards, e sarà anch’esso apparentemente ricco di sorprese, con diverse ulteriori première mondiali. Xbox ... Leggi su tuttotek

