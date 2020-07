Vertice Ue: Tajani, Europa dia un segnale di unità (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - "L'Europa deve dare un segnale forte di unità. Deve dare una risposta unitaria alla crisi provocata dal coronavirus. Dobbiamo evitare compromessi a ribasso che danneggino la ... Leggi su corrieredellosport

Vertice Ue: Tajani, Europa dia un segnale di unità

L'ENNESIMA UMILIAZIONE IN EUROPA - Il vertice sul Recovery Fund

Lo afferma il Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ospite del programma radiofonico Non stop news su RTL 102.5 (ANSA).Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime amministrative. La prima campagna elettorale in tempo di Covid. Raggiungiamo al telefono il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, mentre ...