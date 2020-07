Varese, un uomo si toglie la vita con la figlia disabile (Di lunedì 20 luglio 2020) Un uomo si toglie la vita con la figlia disabile. È successo a Saltrio, in provincia di Varese. La ragazza era cieca dalla nascita A Saltri, in provincia di Varese, un uomo si toglie la vita con la figlia disabile. La ragazza, trentuno anni era cieca dalla nascita mentre il padre ne aveva settantaquattro. L’uomo si è ucciso con i gas di scarico. I due cadaveri sono stati ritrovati da una nipote nel garage della loro casa di campagna. Ha lasciato anche un messaggio alla moglie, gravemente malata e impossibilitata a muoversi dal letto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scoperta una setta a Novara: violenze e abusi anche su ... Leggi su bloglive

