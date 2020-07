UFFICIALE – Il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato: il comunicato (Di lunedì 20 luglio 2020) Storica decisione di France Football che ha scelto di non assegnare il Pallone d’Oro 2020 a causa delle circostanze eccezionali À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo aver bloccato le partite in ogni angolo della terra, l'emergenza Coronavirus ferma anche uno dei premi più importanti nel mondo del calcio: il Pallone d'Oro. Come comunicato ufficialmente dal ...

