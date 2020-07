Trono over, Antonella ruba corteggiatore a Gemma: continua la guerra (Di lunedì 20 luglio 2020) Nonostante Uomini e Donne sia terminato da più di un mese, il Trono over risulta essere quello più vivo nonostante la pausa estiva. Guai all’orizzonte per Gemma Galgani che si ritrova alle calcagne una delle sue acerrime nemiche in termini di amore. Antonella contro Gemma Se durante il Trono over della trasmissione di Maria De … L'articolo Trono over, Antonella ruba corteggiatore a Gemma: continua la guerra proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Se durante il Trono over della trasmissione di Maria De Filippi Tina Cipollari inveisce spesso e volentieri contro Gemma Galgani e il suo modo di essere, quest’ultima invece ha trovato nel parterre fe ...

Antonella Brini pizzicata con Pietro Fizzotti: stanno insieme?

