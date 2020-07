Temptation Island, non era mai accaduto: ora rischia la squalifica (Di lunedì 20 luglio 2020) La concorrente avrebbe ingannato il programma ed il proprio fidanzato, trascinandolo a Temptation Island con un solo scopo, ora rischia Fonte: Instagram @TemptationIsland official Non era mai accaduto all’interno del programma, Temptation Island, ma pare che la produzione sia inamovibile sulla decisione presa. Il programma, avrebbe deciso di rendere nota a tutti l’idea di una concorrente, che avrebbe portato sull’isola il proprio fidanzato, con l’inganno. Si tratta di Anna Boschetti, che ha confessato di aver utilizzato il programma, solo per convincere il fidanzato, Andrea Battistelli, a darle ciò che vuole. Un matrimonio ed un figlio, questi i progetti della trentasettenne, che ora ... Leggi su chenews

YvanGoSlow24 : Ma la Jacobelli è passata dal doverci portare Vidal a Temptation Island. P I A N G O - bestfictionever : Temptation Island: cosa è successo dopo il falò tra Valeria e Ciavy? - tedyourbubugirl : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 2 (2019): Anna Pettinelli si infuria con il fidanzato Stefano Macchi - danyvale8827 : RT @Manuel_Real_Off: E lui con la spilletta del cervo come un fan di temptation island qualunque.. #DayDreamer - faberskj : RT @ninersmessimale: @Danvesfood @nadurnet @faberskj ormai @faberskj è quello a cui bisogna chiedere 84 numeri del superenalotto per giocar… -