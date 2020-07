Temptation Island, Antonio (il fidanzato di Annamaria) l’ha fatta grossa e ora ‘lei’ spiattella tutto (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante la quarta puntata di Temptation Island 2020 ci sono state altre scintille tra i protagonisti del reality show delle tentazioni. In particolare tra Antonio e Annamaria. La fidanzata è andata letteralmente fuori di testa quando ha visto i video del ragazzo in compagnia con la tentatrice Ilaria che eludevano i microfoni allontanandosi al largo per poter chiacchierare in tranquillità senza essere ascoltati. E ancora coccole, carezze, massaggi e avvicinamenti pericolosi. Annamaria è sbottata dopo aver visto i video nel ‘pinnettu’, ma questo è poco in confronto a quello che sta succedendo fuori. Perché da quando la coppia è entrata a Temptation Island sono state tantissime le ragazze che hanno confermato di avere ... Leggi su caffeinamagazine

