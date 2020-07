Stabilimento balneare in Gallura senza servizio di salvataggio: multato (Di lunedì 20 luglio 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Pesca illegale all'isola di Mortorio: sequestrata… Dalla Gallura fino ad Alghero: parte l'operazione… Fase 2 in Sardegna, l'elenco delle attività ... Leggi su galluraoggi

fattoquotidiano : Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia - fanpage : Chiuso stabilimento balneare a Ostia, dipendente positivo al #Covid19 #17luglio - EmyRoyaleagle : RT @LiPopulista: Quelli che si lamentano che un noto politico giri a torso nudo in uno stabilimento balneare perché è volgare, sono gli ste… - AndreaAsilo : RT @ChiodiDonatella: IL #COVID ARRIVA DAL #BANGLADESH: MA VOGLIAMO CHIUDERE LE #MOSCHEE? Salgono i casi di #bengalesi contagiati. Uno in u… - Stefy_1987 : @mdimagritt I milanesi, illuminati dallo spirito imprenditoriale, inventano lo stabilimento balneare fai-da-te. Bep… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabilimento balneare Bergeggi, stabilimento balneare assaltato dai turisti low cost: intervengono i vigili La Stampa Mare sicuro: controlli serrati, pioggia di multe

Invece, durante i controlli Mare Sicuro, con sorpresa dei Militari, è stato accertato che presso uno stabilimento balneare non era stato predisposto il servizio di salvataggio. Il titolare è stato ...

Banda del Rolex, rubati 3 orologi in poche ore

L’estate post-covid continua a non lasciar tregua a Cervia. Così, oltre alle risse, alla ’movida violenta’ e agli atti di vandalismo agli stabilimenti balneari, ora si aggiunge anche la rapina di orol ...

Invece, durante i controlli Mare Sicuro, con sorpresa dei Militari, è stato accertato che presso uno stabilimento balneare non era stato predisposto il servizio di salvataggio. Il titolare è stato ...L’estate post-covid continua a non lasciar tregua a Cervia. Così, oltre alle risse, alla ’movida violenta’ e agli atti di vandalismo agli stabilimenti balneari, ora si aggiunge anche la rapina di orol ...