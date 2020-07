“Sono cautamente ottimista”, Conte al vertice Ue bacchetta i ‘frugali’: “Basta negoziare al ribasso” (Di lunedì 20 luglio 2020) Siamo al quarto giorno di ‘trattative’ a Bruxelles e, come rivelato ieri dal premio ungherese Orban (che ha appositamente ‘allungato’ la prenotazione alberghiera), per poter finalmente giungere ad un accordo in grado di soddisfare – più o meno. – tutti, occorreranno probabilmente altri giorni. Dunque, ben oltre i tre giorni previsti previsti per questo Consiglio europeo, con l’Olanda alla testa dei ‘Frugali’, a fare quadrato contro l’Italia (endorser del Mff 2021-27 e del Recovery Plan), veramente il nostro premier ha dovuto dare fondo a tutte le sue capacità diplomatiche per non ‘comprometterne’ gli esiti. Conte: “C’è da fare ma sono cautamente ottimista” “Questa notte abbiamo lavorato fino all’alba, direi che c’è ... Leggi su italiasera

