Scherma | stagione ufficialmente chiusa | Foconi vince la Coppa del Mondo

Buone notizie per la Scherma italiana. La Federazione Internazionale (FIE) ha ufficialmente sancito la fine della stagione 2019/2020, definendo le classifiche di Coppa del Mondo di ogni specialità. L'Italia può quindi festeggiare la vittoria nel fioretto maschile di Alessio Foconi, che con 210 punti si è aggiudicato la terza Coppa del Mondo della carriera. Tre trofei arrivati consecutivamente dal 2018 ad oggi che permettono a Foconi di eguagliare il compagno di squadra Andrea Cassarà. L'Italia ottiene dunque l'ottava Coppa del Mondo stagionale, dopo le sette conquistate nell'Under20, e continua a ben figurare nelle specialità della ...

Si tratta delle terza coppa di specialità consecutiva per l'azzurro ROMA (ITALPRESS) - La scherma italiana festeggia la conquista della Coppa del Mondo di fioretto maschile da parte di Alessio Foconi.

