Riapre il Parco dei Camaldoli ma non nel week end: tutti gli orari (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riapre il Parco dei Camaldoli. A partire da oggi i cittadini potranno tornare a passeggiare in una della aree a verde, quella con ingresso da via Agnolella, ma non nel fine settimana quando resterà chiuso. E quando in realtà ce ne sarebbe più bisogno. Gli orari nel periodo estivo del Parco sono da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 19.30. Ultimati i lavori di messa di messa in sicurezza sia dell'area che delle alberature, con tanto di sopralluogo oggi del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dell'assessore al Verde Luigi Felaco, del presidente della municipalità, Paolo De Luca e il presidente della Commissione Ambiente e consigliere comunale dei Verdi, Marco Gaudini.

