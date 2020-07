Recovery Fund, speranze di accordo. Conte: “Cauto ottimismo” (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Inizialmente in programma alle 16, la plenaria è già slittata alle 17. Ma al quarto giorno di vertice, dopo una maratona di trattative ufficiali e negoziati sottotraccia “nei corridoi” , il pessimismo filtrato nelle ultime ore quando un accordo sembrava impossibile, potrebbe cedere il passo a un cauto ottimismo. Se si tratti di una strategia per “motivare” i leader a superare l’ultima curva o una ipotesi concreta lo sapremo nelle prossime ore, qualora dovesse arrivare l’attesa fumata bianca che allo stato attuale non è comunque scontata. Merkel e Macron – i grandi mediatori di questo Consiglio straordinario – vedono la possibilità di un’intesa sul Recovery Fund ma si cammina ancora su un territorio minato. Anche secondo il Premier ... Leggi su quifinanza

marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte: “Con Rutte lo scontro è durissimo. Stiamo cercando di convincere i Paesi frugali” - PAOLAMALACRIDA : RT @FrancoBechis: Ecco come dare un calcio a Rutte: schiocco di dita, e si fanno spostare dall’Olanda le società pubbliche italiane che pag… - patripatty5 : RT @Libero_official: #RecoveryFund, le parole della #Meloni a trattative in corso: 'Se #Conte difenderà gli interessi italiani saremo al su… -