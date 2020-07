Raggi: portare bambini in visita da Naisha e Aasha, leoncine Bioparco (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Le due leoncine del Bioparco di Roma, ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome: si chiamano Naisha, che significa ‘speciale’, e Aasha, che vuol dire ‘speranza’. La nascita di queste due cucciole, appartenenti a una specie in via d’estinzione, e’ un evento storico perche’ e’ la prima volta che accade all’interno del giardino zoologico della Capitale. Invito tutti voi ad andarle a conoscere al Bioparco di Roma, all’interno di Villa Borghese, dove ogni giorno gli esperti si prendono cura di loro e degli altri animali, tutelando le specie protette e in via d’estinzione. È un luogo speciale, da visitare insieme ai propri bambini, per stare a contatto con la natura e ... Leggi su romadailynews

siamo_la_Roma : ??? #Stadio, ecco la svolta ?? La #Raggi accelera: maxi delibera entro il 10 agosto ?? C’è la volontà del sindaco di… - romanus_civis : @SchwarzGuido Speravate in un fallimento per farle portare la croce ed invece dovete starci, la #Raggi ha salvato… - ALASINIS7RA : @SandraM0027 @pasqualemariob1 @MauroSita1 Informati capra, lo stanno cominciando ad ammettere pure i giornali di re… - RobertoScala : @mrctrdsh @gpazzaglia71 Così i ponti bruceranno anziché crollare. Ci vuole una faccia di bronzo, come la Raggi e co… - Pauldrum69 : @GiorgiaMeloni Purtroppo per 'aggiustare' tutti i danni commessi dalla giunta Marino negli anni passati, ci vorrà m… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi portare Raggi: portare bambini in visita da Naisha e Aasha, leoncine Bioparco RomaDailyNews Giornata importante per l’Irpinia, gastronomica quanto economica la visita di Virginia Raggi

FLUMERI. Come la stessa Sindaca Virginia Raggi ha detto più volte, – “il vento è cambiato”– tant’è che ha scelto di fermarsi in Irpinia per diverse ore. La Sindaca capitolina dopo aver ottemperato ai ...

Luca Parmitano in diretta da Houston, dai girini ai raggi cosmici: tutti gli esperimenti della missione Beyond

In diretta da Houston l'astronauta Luca Parmitano illustra i risultati degli esperimenti condotti per conto dell'Agenzia spaziale italiana durante la missione Beyond che l'ha visto in orbita sull'Iss ...

FLUMERI. Come la stessa Sindaca Virginia Raggi ha detto più volte, – “il vento è cambiato”– tant’è che ha scelto di fermarsi in Irpinia per diverse ore. La Sindaca capitolina dopo aver ottemperato ai ...In diretta da Houston l'astronauta Luca Parmitano illustra i risultati degli esperimenti condotti per conto dell'Agenzia spaziale italiana durante la missione Beyond che l'ha visto in orbita sull'Iss ...