‘Pechino Express’ da RaiDue a Tv8 (con un nuovo conduttore al posto di Costantino della Gherardesca)? I rumor (Di lunedì 20 luglio 2020) Era stato Davide Maggio sul suo blog qualche giorno fa ad annunciare – nel corso di una diretta su Instagram – che il seguitissimo Pechino Express andato in onda fino ad ora su Rai 2 potrebbe approdare su Sky: Sembra, infatti, che la casa di produzione di Pechino Express, Banijay Italia, non abbia nessuna intenzione di lasciare fermo ai box il programma e si sia già attivata per il trasloco a Sky, che ben accoglierebbe lo show. Se in chiaro o a pagamento, non è dato sapere. Il motivo principale sembrerebbe legato quindi allo stop televisivo in Rai per la stagione 2020/2021, a seguito dell’emergenza Coronavirus, così come aveva dichiarato in una recente intervista Costantino della Gherardesca, da tantissimi anni al timone dal game show. Ma una nuova news in merito al futuro di Pechino ... Leggi su isaechia

