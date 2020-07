Osimhen e Gabriel lasceranno il Lille entro fine luglio: il club francese l'ha assicurato al DNCG (Di lunedì 20 luglio 2020) IL DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche in Francia, ha appena deciso di convalidare i conti per il 2019-2020 e il budget ... Leggi su tuttonapoli

