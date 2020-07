Nba, zero giocatori positivi nell’ultima tornata di test a Orlando (Di martedì 21 luglio 2020) Filtrano notizie positive dalla bolla di Orlando. Stando a quanto riporta il giornalista di The Athletic Shams Charania, nessun giocatore Nba è risultato positivo dopo l’ultima tornata di 346 tamponi per il coronavirus. Nel caso in cui un giocatore dovesse risultare positivo al test, sarà isolato secondo le regole stabilite dal protocollo di NBA e Player Association. Leggi su sportface

La sicurezza era ovviamente la condizione essenziale: il rischio zero non esiste, considerando cosa sta succedendo ... giocatori ma ci sono tantissime eprsone che lavorano intorno alla NBA. Se noi ...

Finalmente Harden e Jokic: perché Rockets e Nuggets ora respirano

L’mvp 2018 è sbarcato nella bolla martedì sera, il suo ingresso immortalato dagli account social dei Rockets. Come un trofeo, una bella notizia da far vedere a tutti i tifosi di Houston. Erano preoccu ...

