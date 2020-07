Marco Liorni preoccupato a Reazione a Catena: “Misurategli la pressione…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Liorni ironizza su un concorrente Continua la programmazione di Reazione a Catena, il game show che ha preso il posto de L’Eredità di Flavio Insinna. Di recente è finita nel migliore dei modi la seconda partecipazione degli Scioglilingua: campioni in carica da da giovedì sera, quando sono riusciti a sconfiggere le Coast to Coast. Il trio in questione è composto da Davide, Luigi e Daniele e nell’appuntamento trasmesso su Rai Uno venerdì 17 luglio 2020, dopo un’intesa vincente dove sono riusciti a superare brillantemente, hanno portato a termine il gioco finale, indovinando la parola corretta e portandosi a casa un montepremi pari 69 mila euro. E proprio durante i festeggiamenti finali, il conduttore Marco Liorni ha voluto ... Leggi su kontrokultura

