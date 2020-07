Ma quando cambia il paradigma? (Di lunedì 20 luglio 2020) Dunque mentre scrivo non si sa ancora bene se si giungerà a un accordo decente tra gli stati dell’Unione Europea sui fondi per reagire alla nuova crisi economica – più grave della non pienamente risolta recessione aperta nel 2008 – causata dalla pandemia. Mi iscrivo, azzardando, tra gli ottimisti: in fondo è stato fatto un notevole passo avanti mettendo da parte le norme rigide sull’indebitamento previste dal «patto di stabilità» e con la proposta franco-tedesca del «Recovery Fund». È vero … Continua L'articolo Ma quando cambia il paradigma? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : quando cambia Ma quando cambia il paradigma? Il Manifesto Riccione, ragazzina positiva al Covid: 40 in isolamento

RICCIONE. Tutti ne parlano, meglio bisbigliano, nessuno lo nomina. All’apparenza la vita scorre normale. Spiaggia, bagno, sole. Qualcuno si ferma per l’aperitivo, al tramonto, vista mare. Eppure da qu ...

Consiglio Ue, cambia Recovery Fund/ Merkel “possibile accordo”, frugali “soddisfatti”

Ieri sera dopo posizione più dura di Italia, Spagna e Portogallo, spalleggiate da Francia e Germania c'è stata una svolta". Cosìsulla trattativa per il Recovery Fund. (Giornale di Puglia) E su quanto ...

