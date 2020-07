Le borse non scommettono su un accordo al vertice Ue: indici in calo, euro più caro dopo quattro mesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Sono scettici i mercati finanziari su un possibile accordo in giornata dal Consiglio europeo, al quarto giorno di trattative sulla gestione degli aiuti per l’emergenza Coronavirus dopo una notte ancora senza soluzioni. I primi segnali arrivano dai futures negativi sui principali indici di borsa europei. In ordine sparso quelli asiatici, mentre confermano il trend negativo quelli americani. L’attesa per la prossima seduta della plenaria, prevista per le 16 di oggi, spinge le quotazioni dell’euro ai massimi degli ultimi quattro mesi. La moneta unica europea sale dello 0,3% a 1,1465 dollari, tornando così ai livelli di marzo. Segnali positivi invece sul fronte dello spread ... Leggi su open.online

A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 26.671,95 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 10.645,22 punt ...

Borsa Tokyo chiude piatta

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo che ha concluso la prima seduta della settimana all’insegna della cautela, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali, mentre continuano i timori di un ...

