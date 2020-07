Lazio, pericolo diffidati: in cinque a rischio (Di lunedì 20 luglio 2020) La Lazio, impegnata questa sera contro la Juventus, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli Questa sera, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Lazio. E il club biancoceleste, già a corto di uomini a causa degli infortuni, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti cinque i laziali in diffida: Acerbi, Lazzari, Bastos, Cataldi e Lucas Leiva. A parte il brasiliano, non convocato per i soliti problemi al ginocchio, gli altri quattro dovranno fare attenzione se non vorranno saltare la prossima partita contro il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

