Lazio Juve, i convocati di Inzaghi: tante assenze tra i biancocelesti (Di lunedì 20 luglio 2020) Simone Inzaghi ha stilato la lista dei convocati per la gara contro la Juventus: assenti annunciati Luis Alberto e Jony Simone Inzaghi ha stilato la lista dei convocati per la gara contro la Juventus. assenze pesanti per il tecnico biancoceleste: oltre a Correa, Radu e Lucas Leiva, non ci saranno neanche Luis Alberto e Jony. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Vavro;Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile, Moro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

