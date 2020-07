La scuola secondo Azzolina – Supplenti non laureati e misurazione della febbre a casa (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina difende la decisione di implementare l’utilizzo di universitari non ancora laureati per le supplenze nelle scuole. “Penso che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare. Se vanno all’estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo, e poi questi giovani lavoravano già”, dice il ministro a Milano. “La Lombardia – sottolinea ancora – è una delle regioni che hanno più supplenze per la scuola dell’infanzia e la primaria. Non è una novità. Lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie e questo faciliterà le segreterie che non dovranno impazzire dietro le mad (dichiarazioni di messa a disposizione, ndr), daremo da ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina difende la decisione di implementare l’utilizzo di universitari non anco… - PeregoDaniele : @CarloCalenda Che gli studenti non siano la priorità della scuola era evidente da tempo. Secondo me, non sono neanche sul podio - killernaad : tutto è iniziato durante il mio secondo anno di liceo (ora sono al primo di uni, per intenderci) quando passeggiand… - NandoBuciardo : @EvvivaIx @mariellaM5S @riventheripper @virginiaraggi mai parlato di secessione ... povero ignorante che ancora con… - USR_Sicilia : PON – FESR – Avviso 11978 Smart Class per la scuola del secondo ciclo – Pubblicate le autorizzazioni -

Ultime Notizie dalla rete : scuola secondo Assegnazioni provvisorie e utilizzi, Licei musicali: dal 2020/2021 fase straordinaria utilizzo docenti scuola secondaria I grado è terminata Orizzonte Scuola Sulla scuola poche idee, ma ben confuse

Per la verità, la ministra ha provato a spiegarne alcune ma, almeno così è parso a molti che lavorano nella scuola da qualche decennio, in maniera maldestra e poco convincente. Due esempi su tutti: ...

Scuola, Azzolina: "Materne riaprono in autunno. A lavoro anche i non laureati"

Stiamo distinguendo per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado” ha spiegato. Quanto alla Lombardia “penso sia una delle Regioni di cui andare più fieri e orgogliosi nel Paese ...

Per la verità, la ministra ha provato a spiegarne alcune ma, almeno così è parso a molti che lavorano nella scuola da qualche decennio, in maniera maldestra e poco convincente. Due esempi su tutti: ...Stiamo distinguendo per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado” ha spiegato. Quanto alla Lombardia “penso sia una delle Regioni di cui andare più fieri e orgogliosi nel Paese ...