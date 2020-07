La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico (Di lunedì 20 luglio 2020) Una ragazza di 17 anni che abita a Modena è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a Riccione. La ragazza era arrivata in Riviera lunedì scorso e aveva poi manifestato i sintomi ricevendo infine il tampone all’ospedale Infermi di Rimini. La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico Una volta riscontrata l’infezione, le Ausl di Modena e della Romagna hanno fatto scattare l’indagine epidemiologica e così quaranta giovani sono finiti in isolamento. Due ragazzi che si trovavano in vacanza con la 17enne sono risultati positivi al Sars-Cov-2. La compagnia della ragazza aveva trascorso quei giorni in ... Leggi su nextquotidiano

HuffPostItalia : Si sente male in vacanza: 17enne positiva era stata in discoteca. 40 amici in quarantena - clikservernet : La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico - Noovyis : (La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico) Playhitmusic -… - 24emilia : In vacanza a Riccione positiva 17enne modenese, 40 in isolamento | 24Emilia - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Si sente male in vacanza: 17enne positiva era stata in discoteca. 40 amici in quarantena -