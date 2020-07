Juventus-Lazio, probabili formazioni: Cuadrado cambia ruolo, Rabiot dal 1′ (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus Lazio probabili formazioni- Dopo il pareggio per 2-2 tra Roma-Inter, la Juventus avrà la possibilità di allungare le distanze dai nerazzurri battendo la Lazio nella sfida dell’Allianz Stadium. Sarri confermerà il 4-3-3. In difesa possibile chance dal 1′ per Danilo, con Cuadrado pronto a occupare il ruolo di esterno nel tridente offensivo. Il colombiano formerà il tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. Juventus Lazio probabili formazioni: Rabiot dal 1′, solo panchina per Douglas Costa Poche novità a centrocampo, con Sarri pronto a confermare Rabiot dal 1′. Ancora escluso Matuidi. ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - LI_SoloRAYA : Juventus-Lazio, la sfida del riscatto per Inzaghi o Sarri - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus-Lazio, dove vedere il match in diretta tv e streaming -