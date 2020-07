Juventus-Lazio 2-0 La Diretta doppietta di Ronaldo che di testa centra anche una traversa (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus e Lazio chiudono il programma della 34esima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I bianconeri, in cerca del nono scudetto consecutivo, dopo il 3-3 col Sassuolo vogliono... Leggi su ilmessaggero

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - ItalianSerieA : Post: Serie A Week 34: Result JUVENTUS 2 – 0 LAZIO, Goals by Cristiano Ronaldo, Monday 20 July 2020 - c_prestifilippo : La #Lazio è così scarsa che non riesce neppure a ribaltare un 2-0 con la #Juventus! #JuveLazio -