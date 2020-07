Inter, mea culpa Skriniar: “Facciamo spesso errori individuali e li paghiamo cari…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Mezzo passo falso dell'Inter che non coglie l'occasione di mettere pressione alla Juventus. Solo un pareggio contro la Roma e sogni scudetto che potrebbero essere svaniti del tutto. A parlare della gara contro i giallorossi e della stagione ci ha pensato Milan Skriniar, difensore nerazzurro, ai microfoni di Inter TV.Skriniar: "spesso paghiamo errori individuali"caption id="attachment 994489" align="alignnone" width="603" Roma - Inter (Getty Images)/caption"Volevamo i 3 punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dovevamo forse essere più pazienti nel gestire il pallone e far correre gli avversari", ha detto Skriniar analizzando il match contro la Roma. "Abbiamo comunque pareggiato alla fine quindi adesso dobbiamo ... Leggi su itasportpress

“Volevamo i 3 punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dovevamo forse essere più pazienti nel gestire il pallone e far correre gli avversari”, ha detto Skriniar analizzando il match contro la Roma.

