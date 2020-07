Incidente sul lavoro in un cantiere a Roma: morti due operai (Di lunedì 20 luglio 2020) A Roma due operai sono precipitati in un cantiere edile da un’altezza di 20 metri. Si tratterebbe di due uomini, uno di 29 e uno di 53 anni. Sono ancora in corso le indagini sulla dinamica della tragedia che ha portato alla morte dei due. Due uomini, uno di 29 e uno di 53 anni, … L'articolo Incidente sul lavoro in un cantiere a Roma: morti due operai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

