Il sondaggio su Giuseppe Conte premier con il maggior consenso dal 1994 (Di lunedì 20 luglio 2020) Ilvo Diamanti riporta oggi i risultati di un sondaggio Demos & PI secondo il quale Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio con maggiore consenso dal 1994. E chissà se nelle preferenze degli italiani è entrata anche la questione della proroga dello stato di emergenza, annunciata dal premier qualche giorno fa e sulla quale nel frattempo ci sarebbero nel governo forti ripensamenti. Diamanti spiega che ci sono ragioni storiche dietro questo risultato: Conte è, ovviamente, favorito da ragioni "storiche". In quanto è il premier del presente. In carica da oltre due anni. Ha, infatti, presieduto due diverse coalizioni. In particolare, è il più ...

Ilvo Diamanti riporta oggi i risultati di un sondaggio Demos & PI secondo il quale Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio con maggiore consenso dal 1994. E chissà se nelle preferenze degli ...

