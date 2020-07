Il Parlamento eigiziano autorizza l'intervento militare in Libia. Rischio di scontri con i turchi (Di lunedì 20 luglio 2020) Votata una risoluzione che dà ad al Sisi il potere di inviare truppe se questo dovesse essere utile per la sicurezza del Cairo che sostiene il generale Haftar Leggi su tg.la7

Il Cairo, 20 lug 20:38 - (Agenzia Nova) - Degli alti funzionari libici sono attesi al Cairo nelle prossime ore, poco dopo che il Parlamento egiziano ha approvato all'unanimità l'invio di truppe in mis ...Giorni fa, il presidente Abdel Fatah al Sisi aveva annunciato che l'Egitto sarebbe intervenuto direttamente in Libia su richiesta dei libici, previo via libera del Parlamento del Cairo. "Nel corso ...