Il messaggio di Sarri sul futuro. Lui non molla la Juve: se Agnelli vuole cambiare dovrà cacciarlo (Di lunedì 20 luglio 2020) Maurizio Sarri non si è nascosto: non ha paura delle critiche e delle voci sul suo possibile esonero, nonostante sia molto vicino a vincere il suo primo Scudetto (con il Chelsea lo scorso anno ha vinto l'Europa League). Tutto può succedere ma il tecnico ha dichiarato di voler guidare ancora la Juventus nella prossima stagione e anche nel 2022. Il contratto infatti scadrà fra due anni e Sarri non ha alcuna intenzione di lasciare incompiuto il suo lavoro. FBL-ITA-SERIEA-SASSUOLO-JuveNTUS “Ci... Leggi su 90min

