Gabanelli: ora che Autostrade torna sotto controllo pubblico ci sarà più sicurezza?

A due anni dalla tragedia di Genova Cassa Depositi e prestiti con altri soci subentrerà nel capitale rilevando le quote di Atlantia. Un'infrastruttura essenziale per il paese sarà più sicura con il ...

A due anni dalla tragedia di Genova Cassa Depositi e prestiti con altri soci subentrerà nel capitale rilevando le quote di Atlantia. Un'infrastruttura essenziale per il paese sarà più sicura con il ri ...

Autostrade: ci sarà più sicurezza con una gestione pubblica o privata?

Alla fine non c’è stata nessuna estromissione e nessuna revoca. La nuova «Autostrade per l’Italia» che sta per nascere si divide in due fasi. La prima comincerà realisticamente a ottobre e sarà di coe ...

