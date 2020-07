Francesco Monte cambia vita: da modello a cantante (Di lunedì 20 luglio 2020) Da compagno di pubblicità di Jennifer Lopez all’amore con Isabella De Candia passando per il suo primo singolo da solista. Per Francesco Monte è un momento d’oro come ha raccontato a Radio Radio e vuole chiudere con il suo passato… Francesca Monte è nuovamente felice, ha definitivamente fatto pace con il suo passato. A Radio Radio il modello e ora anche cantante ha raccontato il suo momentoArticolo completo: Francesco Monte cambia vita: da modello a cantante dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

