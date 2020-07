Foggia, la Pintus rifiuta la proposta di Follieri: “Mere proposte senza riscontri”. Il comunicato (Di lunedì 20 luglio 2020) Maria Assunta Pintus dice no a Raffaello Follieri.La socia della MAP Consulting, società detentrice del 50% del capitale sociale della Corporate Investments Group, a sua volta detentrice dell’80% del capitale sociale del Foggia, ha di fatto respinto la proposta del noto imprenditore pugliese, in passato accostato a più riprese al Palermo e di recente vicino all'acquisto del club rossonero. Lo ha annunciato la stessa Pintus attraverso un lungo comunicato stampa, diramato sul sito ufficiale del Foggia. "Mai fatte offerte irrevocabili, ma mere proposte senza riscontri", si legge in riferimento a Follieri.Di seguito, la nota integrale della MAP Consulting."La società MAP Consulting - ... Leggi su mediagol

