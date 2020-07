Fia, Todt: “Mercedes? Solo complimenti, sono gli altri che devono arrivare a quel livello” (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel paddock inizia, sottovoce, la polemica contro la Mercedes. Il team tedesco rispetto al 2019 ha mostrato un ulteriore balzo che non Solo ha avuto effetti sulla W11 ma ha aumentato la competitività anche di Racing Point e Williams. “sono gli altri a dover riuscire ad arrivare al livello della Mercedes, per poi provare a superarlo. Noi possiamo Solo complimentarci con la squadra per l’eccellenza del loro lavoro“, il commento del presidente della Fia Jean Todt. “Sarebbe disonesto dire che la mancata competitività di quella stagione, dopo anni di vittorie, fosse Solo della nuova regola che vietava il cambio delle gomme – ha aggiunto Todt ai microfoni di Sky Sport parlando del dominio Ferrari ... Leggi su sportface

