Dottoressa colpita da infarto dopo un’aggressione, la rabbia dei medici: «Non ne possiamo più» (Di lunedì 20 luglio 2020) Ancora violenze contro i medici. Stavolta ha avuto conseguenze gravissime. Una Dottoressa del 118 è stata aggredita lo scorso 12 luglio a Lago Patria, frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. È stata colpita con calci e pugni e, per questo, è stata ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I colleghi del nosocomio flegreo le hanno riscontrato un trauma costale, ma anche un infarto in corso. La donna è stata così sottoposta a un intervento di angioplastica ed è stata dimessa soltanto lo scorso venerdì 17 luglio, cinque giorni dopo. Dottoressa aggredita, rabbia e solidarietà Solidarietà alla Dottoressa è arrivata dal direttore ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Dottoressa colpita da infarto dopo un’aggressione, la rabbia dei medici: «Non ne possiamo più»… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Giugliano (Napoli), dottoressa del 118 colpita da infarto dopo un’aggressione: Nessuno tocchi Ippocrate denun… - NurseTimes : ?? Nurse Times Giugliano (Napoli), dottoressa del 118 colpita da infarto dopo un’aggressione: Nessuno tocchi Ippocra… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa colpita Giugliano (Napoli), dottoressa del 118 colpita da infarto dopo un'aggressione Nurse Times Dottoressa del 118 aggredita a Giugliano: le viene un infarto

La dottoressa è stata colpita con calci e pugni e, per questo, è stata ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i colleghi del nosocomio flegreo le hanno riscontrato un ...

Colpita da una balestra adesso è salva: la cagnolina Vita cerca una famiglia

La cagnolina Vita, ferita con una balestra nei pressi di Milo, è finalmente fuori pericolo. Già dalla fine della settimana potrà essere adottata. Vita, la cagnolina ferita per mezzo di una balestra da ...

La dottoressa è stata colpita con calci e pugni e, per questo, è stata ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i colleghi del nosocomio flegreo le hanno riscontrato un ...La cagnolina Vita, ferita con una balestra nei pressi di Milo, è finalmente fuori pericolo. Già dalla fine della settimana potrà essere adottata. Vita, la cagnolina ferita per mezzo di una balestra da ...