Donne e bambine in schiavitù: la setta degli schiavi del sesso (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Galici La Questura di Novara ha smascherato una setta psicologica operante da oltre 30 anni, che mieteva vittime tra Donne e bambine facoltose, ridotte in schiavitù; ipotizzati diversi reati di natura sessuale anche a danno di minori Dopo lunghe indagini, la Questura di Novara ha smascherato una psico-setta che operava da circa 30 anni. A capo c'era un uomo di 77 anni ma gli adepti erano prevalentemente Donne. Nella notte, gli uomini delle forze dell'ordine hanno agito di concerto con perquisizioni nel capoluogo piemontese ma anche a Milano, a Genova e a Pavia, dove la setta aveva alcune ramificazioni. Il capo di faceva chiamare semplicemente "Lui" o "Il Dottore", il suo nome non poteva mai essere pronunciato. Aveva creato attorno a ... Leggi su ilgiornale

