Dimentica l’eroina sul treno e chiede aiuto alla polizia: arrestato (Di lunedì 20 luglio 2020) Dimentica l’eroina sul treno e, come farebbe qualsiasi cittadino, ha deciso di rivolgersi alla polizia per farsi aiutare a ritrovare il suo carico disperso. Sembra una barzelletta e invece è una storia vera. Partito da Viterbo, in direzione Roma, un uomo ha preso un treno regionale con una valigetta che conteneva sostanze stupefacenti. Non proprio … L'articolo Dimentica l’eroina sul treno e chiede aiuto alla polizia: arrestato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Roma, dimentica l'eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperargliela - HuffPostItalia : Dimentica l'eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperarla: denunciato 34enne - blusewillis : RT @Nonha_stata: Dimentica l'eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperarla ?????? Quanto era fuori? - s_tamburini : Premio Pane&Volpe Roma, dimentica l'eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperargliela - vallant80 : RT @GisellaPagano: Dimentica l'eroina in treno e chiede ai poliziotti di recuperargliela -