Cross Triathlon, Emanuele Iannarilli conquista il record del mondo (Di lunedì 20 luglio 2020) Trenta volte l’XTERRA Lake Scanno per 30 giorni consecutivi: 1275 chilometri e 52.000 metri di dislivello in meno di 130 ore totali. Emanuele Iannarilli compie l’impresa e si conquista un posto nella storia del Cross Triathlon mondiale Obiettivo raggiunto! Trenta volte l’XTERRA Italy in 30 giorni è l’impresa compiuta da Emanuele Iannarilli che conquista così il record del mondo di disciplina. In trenta giorni ha percorso la distanza che separa Roma da Amsterdam (1275 km) per un dislivello pari a quasi 6 volte l’Everest (52.000 mt) e un dispendio energetico massimo (circa 4500 Kcal al giorno). il 30for30 dell’atleta endurance si è ... Leggi su sport.periodicodaily

Annullata l’ottava edizione dell’XTERRA ITALY LAKE SCANNO.

–L’appuntamento era in programma il 18 e il 19 luglio 2020 ma L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto la società sportiva X-TRIBE di Massimo Massacesi e Alex Miconi a rinviare la gold ...

