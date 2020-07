Crisanti verso l'addio a Zaia: "Si affida a chi dice che il virus è morto" (Di lunedì 20 luglio 2020) La rottura con Luca Zaia sarebbe prossima: Andrea Crisanti, il direttore del Dipartimento Medicina molecolare e Virologia dell’università di Padova, e simbolo del modello Veneto per la gestione dell’emergenza Covid, ora vuole lasciare il Comitato tecnico scientifico regionale. Il motivo? Zaia - spiega in un’intervista a Globalists - “ha scelto di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi, nel mio eravamo arrivati a zero ricoveri, ora abbiamo il reparto pieno”.“A un certo punto le esigenze politiche hanno prevalso sulle indicazioni della scienza, era necessaria una comunicazione che invitasse e prudenza e responsabilità, il Veneto ha avuto una politica di ... Leggi su huffingtonpost

