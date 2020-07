Covid e mercato immobiliare: in calo gli acquisti, stabili i prezzi (per ora) (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel 2020 le compravendite immobiliari sono calate del 29,2% rispetto al 2019. I prezzi calano di poco (-0,4%), ma gli esperti temono per il futuro. Il 2020 non è stato fino ad ora un buon anno per il settore immobiliare. E come poteva essere altrimenti? Con l’interno Paese costretto al lockdown è evidente che la … L'articolo Covid e mercato immobiliare: in calo gli acquisti, stabili i prezzi (per ora) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Il mercato. Un terzo è già fatto di esecuzioni e pignoramenti che ora subiranno un’impennata. E le banche fanno aff… - iotiassicuro : Trasporto marittimo, meno perdite. Ma il Covid... - TrainingCompITA : RT @CselAreaSud: ?? Nuovo Bando 'Promozione #ProdottiAgricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi' | Fondo ????#CommissioneEuropea – CHAFEA… - NBCreteregione : EMERGENZA COVID. CROLLA MERCATO AUTO IN ALTO ADIGE - - Daniela_RMIT : @mike_fusco @BrunoGiovanni6 che ridicolo #Conte....adesso il problema sono i calendari, prima il mercato e gli abit… -