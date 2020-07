Coronavirus a Roma, multe a chi non porta la mascherina in compagnia: l’appello di D’Amato (Di lunedì 20 luglio 2020) multe a chi non porta la mascherina in compagnia a Roma e nel Lazio. L’appello arriva da Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità. Un modo per evitare una recrudescenza del virus in autunno quando le probabilità di contagio saranno più elevate rispetto ad oggi. Il pericolo, infatti, è che abbassando la guardia i casi di contagio saliranno rendendo necessario un nuovo lockdown. E’ questo lo scenario che D’Amato vorrebbe scongiurare promuovendo un’ordinanza per multare gli inadempienti rendendo quindi obbligatorio l’uso delle mascherine quando si è in compagnia di altre persone. L’appello dell’assessore alla Sanità della regione Lazio è arrivato attraverso un’intervista ... Leggi su italiasera

SkyTG24 : Coronavirus, a Roma troppi assembramenti: nuove chiusure nelle piazze della movida - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, 17 nuovi casi. D’Amato: “Usiamo la mascherina o si dovrà richiudere” - SkyTG24 : Coronavirus #Roma: polizia chiude piazze della movida per assembramenti - andreavicini : Coronavirus Lazio, D’Amato: 'Multe a chi non porta la mascherina se è in compagnia' - Notiziedi_it : Coronavirus a Roma, ultime notizie Covid e movida, sanzioni e locali chiusi -