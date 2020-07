Conte: "C'è la svolta ma ​​​​​​​resto cauto" Frugali verso l'ok a 390 miliardi di aiuti (Di lunedì 20 luglio 2020) "Mi sembra che il clima sia cambiato ieri sera dopo questa posizione molto più dura da parte Italia, Spagna, Portogallo, ovviamente anche Francia e Germania, ma mettiamoci anche la Grecia". Sono queste le parole scelte da Giuseppe Conte per fornire l'aggiornamento attesissimo sulla trattativa per il Recovery Fund, andata avanti fino all'alba di questa mattina. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

