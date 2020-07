Consiglio Ue, per Conte si mette sempre peggio. Kurz e Rutte esultano per i tagli ai fondi (Di lunedì 20 luglio 2020) Bruxelles, 20 lug – Si complicano ancora di più le cose per Giuseppe Conte al Consiglio Ue straordinario sul Recovery fund e il bilancio 2021-2027, giunto al quarto giorno di negoziati. Si rafforza ulteriormente il fronte dei falchi del nord, che la stampa filo-Ue e fin troppo indulgente con il governo giallofucsia chiama Paesi “frugali”. A schierarsi nettamente con il premier olandese Mark Rutte è il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, esultando per il taglio ai fondi Ue imposto dal muro dell’Austria e degli altri “frugali”. Il cancelliere austriaco non lascia dubbi, assicurando che al Consiglio Ue si è arrivati a una “chiara riduzione” dell’importo delle sovvenzioni – ossia i ... Leggi su ilprimatonazionale

