Claudio Gioè in Màkari, una nuova fiction per l’amato Ivan di Meo di Squadra Antimafia: come partecipare ai casting (Di lunedì 20 luglio 2020) Claudio Gioè in Màkari. Una delle notizie emerse proprio durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2020/2021 è il ritorno di quello che per noi tutti è sempre rimasto l'amato Ivan di Meo di Squadra Antimafia. L'attore siciliano è reduce del successo di Passeggeri Notturni e dal suo ruolo da guest star in Rosy Abate 2, ma finalmente i fan avranno modo di vederlo nei panni di protagonista nella nuova fiction tratta delle opere di Gaetano Savatteri. Claudio Gioè in Màkari dovrebbe vestire i panni di Saverio Lamanna scrittore e detective per caso quando, licenziato dall’incarico di ufficio stampa di un viceministro, torna in Sicilia nella casa di famiglia di Màkari, dove ritrova ... Leggi su optimagazine

Lorejournalist : @_luciblu e anche un Claudio Gioè... giovanissimo che non ricordavo. Tanti grandi nomi in questa fiction. - alferjeprestia : 'Màkari', la fiction tratta delle opere di @gaetanosava con protagonista Claudio Gioè, sarà prodotta da… - infoitcultura : Protagonista cercasi: casting per una fiction Rai ambientata in Sicilia con Claudio Gioè - provinicasting : Casting protagonista per la serie tv Rai “Màkari” con Claudio Gioè - vesproericino : RT @BeliceIt: “Màkari”, la fiction RAI con Claudio Gioè che farà scoprire la magia del nostro territorio -

