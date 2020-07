Calciomercato Juventus – L’Atalanta non fa sconti per Zapata: servono almeno 70 milioni! (Di lunedì 20 luglio 2020) Nei giorni scorsi era venuto fuori un rumor di mercato secondo il quale la Juventus avrebbe messo gli occhi su Duvan Zapata. Il bomber colombiano dell’Atalanta ha attirato l’interesse di molte grandi squadre con i suoi 17 gol, ma bergamo è una bottega cara. Per strapparlo a Gasperini servirà un’offerta impossibile da rifiutare, fra i 70 e gli 80 milioni. Cifra che intimidisce anche una big dalle finanze floride come la Juventus che starebbe pensando ad eventuali contropartite (si era parlato di Perin, ndr) per ammortizzare il costo elevato del cartellino.L'articolo Calciomercato Juventus – L’Atalanta non fa sconti per Zapata: servono almeno 70 milioni! SPORTFAIR. Leggi su sportfair

