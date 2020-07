Braida: “Barcellona ora è una squadra come le altre e il Napoli può passare in Champions. Sul Milan…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Ariedo Braida, ex storico dirigente di Milan e anche Barcellona è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per parlare delle vicende calde del calcio nostrano. Champions League, Diavolo e non solo...Braida: "Champions? Il Napoli può battere il Barcellona"caption id="attachment 932781" align="alignnone" width="594" Napoli Barcellona (getty images)/caption"Il Milan? So che Rangnick è molto attivo. Lo stavo seguendo e so che è andato a vedere delle partite certo che Pioli sta facendo molto bene. Cosa fare con Ibrahimovic? Certi giocatori devono giocare fino a quando ce la fanno. Io lo farei giocare ancora. Può dare una mano", ha detto Braida sulle vicende del Diavolo. E poi spostandosi all'altra ... Leggi su itasportpress

MondoNapoli : Braida: 'Il Napoli contro il Barcellona ha un vantaggio, vi spiego' - - sportli26181512 : #Interviste #Radio Barcellona, l’ex ds Braida: “Champions? Tutto è possibile, il Barça senza pubblico ha un handica… - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Braida: 'Senza pubblico il Barcellona ha un handicap, il Napoli sarò motivato, tutto è possibile' - IononDevo : @VincenzoOrab96 Opinioni. Io non ho sicuramente la verità in tasca. Però è imbarazzante vederlo ancora lì. Ti ripet… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Braida: 'City, Barcellona e Juve favorite per vittoria Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Braida “Barcellona Mater Olbia, intervento di 8 ore per rimuovere tumore cerebrale Affaritaliani.it